Resmi Gazete bugün 1 Mayıs 2021 | Resmi Gazete Atama Kararları başlıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de Cumhurbaşkanı Kararları'nın ve yönetmeliklerin yer aldığı bu sayıyı haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

-Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3937) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

-Niğde İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3938) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

-Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3939) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

-Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ve Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3940) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

ATAMA KARARLARI

-Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/210, 211, 212, 213) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

YÖNETMELİKLER

-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

-Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.