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Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 22 Aralık 2020

22 Aralık 2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'nin bügünkü sayısında Hakimler ve Savcılar için atama kararları göze çarpıyor. İşte detaylar...

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 22 Aralık 2020

22 Aralık 2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete internet sitesinde yayımlandı. Her gün mükkerrer yayımlanan Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİK
–– Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 9814, 9818, 9820, 9821, 9822, 9825, 9834, 9835, 9836, 9837, 9839, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847 ve 9848 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 Tarihli ve 628 Sayılı Kararı ve Eki 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek: 147 Sayılı Genelge

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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