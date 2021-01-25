Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci koronavirüse yakalandı!Küçük İbo kimdir? Asıl adı nedir? Küçük İbo nereli, kaç yaşında?Merve Çağıran-İsmail Hacıoğlu çiftinden aşk dolu kare!SON DAKİKA! TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme gerçekleştiYüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar belirlendi!Ünlü şarkıcı Ceylan'ın, 'Ceylan 2021' pozu görenleri şaşkına uğrattı1 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL?1 Mart 2021 güncel döviz kurları fiyatlarıElektrik kesintisi 1 Mart Pazartesi 2021 AYEDAŞMüge Anlı canlı yayını bugün 1 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 1 Mart 2021

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 1 Mart 2021

Her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan Resmi Gazete, bugünde vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 1 Mart 2021 başlıklarıyla aratılan 1 Mart 2021 Tarihli ve 31410 sayılı Resmi Gazeteye haberimizde yer verdik.

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 1 Mart 2021

1 Mart 2021 Tarihli ve 31410 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 MART TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT