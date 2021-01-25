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Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 11 Şubat 2021

Her gün çokça bakılan Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan kararları haberimizde! Bugünkü kararlarda dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. İşte 11 Şubat 2021 tarihli ve 31392 sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 11 Şubat 2021

11 Şubat 2021 tarihli ve 31392 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısını araştırıyor. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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