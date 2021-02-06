Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 13 Şubat 2021

13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısını araştırıyor. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

–– 1277 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3538)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3539)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3540)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3541)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542)

–– Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Artvin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3543)

–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Susuz Yayla KÖK-Doruk KÖK Enerji Nakil Hattı’nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3544)

–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tarafından ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Bağlı Ortaklığı Olan Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) Tarafından Belirtilen Şirketlerin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3545)

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2021 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3546)

–– 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3547)

–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin İştiraki Olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Anonim Şirketi Tarafından, Filistin’in Cenin Şehrinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3548)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122)

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Seçimine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşlemi İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri