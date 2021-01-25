Sağlık Bakanlığından yeni karar: 2 doz aşı olana karantina yok!Ankara'da uyuyan kediye şiddet uygulayan kadın kameraya yansıdı!Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 17 Mart 202117 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!18 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!Meteoroloji yetkililerinden kar ve sağanak yağış uyarısı|17 Mart Çarşamba hava durumuBinali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu: MKYK kadrosunda yer alacak!Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandıİstanbul'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama!Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4. kattan aşağı atladı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 17 Mart 2021

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 17 Mart 2021

Her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan Resmi Gazete, bugünde vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 17 Mart 2021 başlıklarıyla aratılan 17 Mart 2021 Tarihli ve 31426 sayılı Resmi Gazeteye haberimizde yer verdik.

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 17 Mart 2021

17 Mart 2021 Tarihli ve 31426 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/2)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/3)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/4)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2020 Tarihli ve E: 2020/61, K: 2020/74 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 MART TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT