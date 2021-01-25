Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 2 Mart 2021

2 Mart 2021 Tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1278 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar

1279 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 71)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)

ATAMA KARARI

–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/137)

YÖNETMELİK

–– Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

TEBLİĞ

–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10050-1, 10050-2, 10050-3 ve 10050-4 Sayılı Kararları

KARAR

–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/21 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2016/72747 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerler

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