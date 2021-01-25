Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 23 Şubat 2021
Her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan Resmi Gazete, bugünde vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 23 Şubat 2021 başlıklarıyla aratılan 23 Şubat 2021 Tarihli ve 31404 sayılı Resmi Gazeteye haberimizde yer verdik.
23 Şubat 2021 Tarihli ve 31404 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/38496 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/12551 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2020/13412 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri