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Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 27 Ocak 2021

Her gün çokça bakılan Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan kararları haberimizde! Bugünkü kararlarda dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. İşte 27 Ocak 2021 tarihli ve 31377 sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 27 Ocak 2021

27 Ocak 2021 tarihli ve 31377 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısını araştırıyor. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?

YÖNETMELİKLER

–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 OCAK TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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