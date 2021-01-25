Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 27 Şubat 2021
Her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan Resmi Gazete, bugünde vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 27 Şubat 2021 başlıklarıyla aratılan 27 Şubat 2021 Tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazeteye haberimizde yer verdik.
27 Şubat 2021 Tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)
–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27)
KARARLAR
–– Biyogüvenlik Kararları (Karar: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri