Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 7 Şubat 2021
Atama, yönetmelik ve kararnamelerin yer aldığı Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan kararları haberimizde! Bugünkü kararlarda dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. İşte 7 Şubat 2021 Tarihli ve 31388 Sayılı Resmi Gazete...
7 Şubat 2021 Tarihli ve 31388 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısını araştırıyor. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– Antalya Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– İstanbul Arel Üniversitesi İhale Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.