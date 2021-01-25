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Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021

Her gün çokça bakılan Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan kararları haberimizde! Bugünkü kararlarda dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. İşte 8 Şubat 2021 tarihli ve 31389 sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021

8 Şubat 2021 tarihli ve 31389 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısını araştırıyor. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI ve Ferruh ŞEN’in Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2021/106)

YÖNETMELİKLER
–– Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Şırnak Üniversitesi Bitki Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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