Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 9 Mart 2021

9 Mart 2021 Tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ Bu Görevlerinden Alınmış ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe Salim Arda ERMUT’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/138)

YÖNETMELİKLER

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3593)

–– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

–– Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2018/115, K: 2020/81 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/44, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/43, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/45, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/38, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/62, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/49, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/53, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/44, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/57, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/63, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/66, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/41 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/64, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/63, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/65, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/67, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/45 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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