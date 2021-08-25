Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında?Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Resmi Gazete duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayımlandı!İstanbul'un köprüleri bu defa farklı renklerle ışıl ışıl parladı! Bu renkler ne anlama geliyor?YKS üniversite tercih sonuçları bugün açıklanacak mı 2021?Resmi Gazete'de bugün (25.08.2021) | 25 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıMeteoroloji duyurdu! Sağanak yağışlar ve gök gürültüsüne karşı tedbirli olun! Hava bugün nasıl olacak 25 Ağustos 2021 Çarşamba?Masterchef Som nasıl yapılır? | Som tarifi | Malzemeleri nelerdir?Ezgi Mola kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ezgi Mola koronavirüse mi yakalandı?Ünlü oyuncudan kötü haber! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola koronavirüse yakalandı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayımlandı!

Resmi Gazete duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararında Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı oldu.

Resmi Gazete duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayımlandı!

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün (25 Ağustos 2021) Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanırken, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı. Kararla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığında toplam 85 generalin ataması gerçekleşirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

Resmi Gazete duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayımlandı!

KORGENERAL RAFET DALKIRAN GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU!

Resmi Gazete'deki kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 26 amiralin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanırken, Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak göreve atandı.

Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı yine yayımlanan ilanda aktarıldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT