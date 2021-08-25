Resmi Gazete duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayımlandı!

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün (25 Ağustos 2021) Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanırken, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı. Kararla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığında toplam 85 generalin ataması gerçekleşirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

KORGENERAL RAFET DALKIRAN GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU!

Resmi Gazete'deki kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 26 amiralin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanırken, Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak göreve atandı.

Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı yine yayımlanan ilanda aktarıldı.