Resmi Gazete duyurdu: Mersin'de Akdeniz sahil yolu projesi için acele kamulaştırma! Resmi Gazete'nin 25 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayımlanan kararnameye göre, Akdeniz sahil yolu projesi kapsamında ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar için acele kamulaştırma için düğmeye basıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında ekli kroki ile listede güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27'nci maddesi gereğince karar verildi. CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTESİ Resmi Gazete'de proje kapsamında alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin kroki listesi verildi. cumhurbaşkanıKararacele kamulaştırmamersin