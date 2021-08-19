YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?YÖK yüz yüze eğitime ilişkin basın açıklaması yayınladı!Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!Resmi Gazete'de bugün (19.08.2021) | 19 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıMeteoroloji duyurdu: Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak etkisini gösterecek! Hava bugün nasıl olacak 19 Ağustos 2021 Perşembe?Taliban kararı verdi! Afganistan'da demokrasi olmayacak!Valilik açıkladı! Adıyaman'da 61 ev karantinaya alındıÖldü sanılan çocuğu yaşatmak için toprağa gömdüler!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Ağustos 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir!"
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!

Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!

Rize'nin merkez ve Çayeli ilçelerinde yer alan bazı alanlar, sel ve heyelan felaketleriyle meydana gelen hasarın ihtiyaç duyulan yapılaşmalarla kavuşması için acele kamulaştırıldı.

Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!

Rize'de yaşanan heyelan ve sel felaketleri nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapıma başlanıp tamamlanması için acele kamulaştırma kararları Cumhurbaşkanlığı gözetiminde yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugün duyurulan ilanları arasında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı.

Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!

BİTLİS VE İZMİR İÇİN YENİ KARARLAR

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde kalan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak karar kılındı. İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan alan ise Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.

Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT