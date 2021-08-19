Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!

Rize'de yaşanan heyelan ve sel felaketleri nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapıma başlanıp tamamlanması için acele kamulaştırma kararları Cumhurbaşkanlığı gözetiminde yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugün duyurulan ilanları arasında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı.

BİTLİS VE İZMİR İÇİN YENİ KARARLAR

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde kalan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak karar kılındı. İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan alan ise Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.