Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; yangın felaketinin yaşandığı ve ağır hasarların sebebiyet verdiği Antalya'da, Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı alındı.

Kararnamede yer alan acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince verilmiştir.