İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Ağustos 2021 AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulamaMessenger tarih olacak! Facebook'a görüntülü ve sesli görüşme özelliği geliyor!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Ağustos 2021 Çarşamba | Aslan burcu, fazla kurnazlık zararınıza olabilir!Kürtçe ifadeler kullanan kadını yayından almıştı! Didem Arslan Yılmaz açıklamasıyla kendini savunduAltın fiyatları düşüşe geçti, yatırımcılar kuyumculara koştu! İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİnsanlığın bittiği görüntüler! Köpeğin üzerine sıcak su boca etti!Otobüs şoförü Covd-19 hastası olan kadını otobüse aldı!25 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri |Filenin Sultanları namağlup lider!İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 25 Ağustos 2021 Çarşamba25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

Resmi Gazete'nin 25 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayımlanan kararnameye göre, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, sel ve heyelanın meydana geldiği Kastamonu ve Sinop'taki yerler için acele kamulaştırma için düğmeye basıldı!

Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle;  yangın felaketinin yaşandığı ve ağır hasarların sebebiyet verdiği Antalya'da, Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı alındı.

Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

Kararnamede yer alan acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince verilmiştir.

Resmi Gazete duyurdu: Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT