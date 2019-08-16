Resmi Gazete'de birçok atama kararı yer aldı

Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı kararına göre birçok atamalar yer aldı. İşte o atama kararları:

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre,

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.

16 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

AĞRI, ÇANAKKALE, ERZURUM, GİRESUN, KIRIKKLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Ayrıca, Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum il Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.

MİLLİ SAVUNMA BALANALIĞI VE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA YENİ İSİMLER

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Kahraman getirildi.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alındı. Bu suretle boşalan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.

PROF. DR. ŞİRİN KARADENİZ ORAN REKTÖR OLARAK ATANDI

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.