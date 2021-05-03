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Resmi Gazete'de bugün (03.05.2021) | 3 Mayıs Resmi Gazete yönetmelik, ilan, atama kararları

Cumhurbaşkanlığı onayıyla yayımlanan ve ilan, atama, yönetmelik, yargı kararları ile bu kararlar üzerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeleri içeren Resmi Gazete'nin 3 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli 31473. sayısı kamuoyuna sunuldu. Resmi Gazete kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (03.05.2021) | 3 Mayıs Resmi Gazete yönetmelik, ilan, atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla hergün yayımlanan Resmi Gazete'nin 3 Mayıs 2021 tarihli 31473. sayısında yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni haftanın ilk gününde, atama, yönetmelik ve yargı kararları ile bunlardaki düzenlemeleri biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (03.05.2021) | 3 MAYIS RESMİ GAZETE YÖNETMELİK, İLAN, ATAMA KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.05.2021 tarihli ve 31473 sayılı Resmi Gazete için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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