Resmi Gazete'de bugün (04.05.2021) | 4 Mayıs 2021 Resmi Gazete kararları | Balon balığı avcılığı

Resmi Gazete'nin 4 Mayıs tarihli 31474. sayıda yer alan düzenlemelerde, balon balığı avcılığının önüne geçmek amacıyla yeni bir karara imza atıldı. Balık avcılarına, getirdikleri her bir balon balığı için 5 TL ödeme yapılacağı kararının yanı sıra Resmi Gazete'de yer alan maddeler de haberimizde.

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (04.05.2021) | 4 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI | BALON BALIĞI AVCILIĞI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3942)

YÖNETMELİKLER

–– İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2021 Tarihli ve 2018/20720 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri