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Resmi Gazete'de bugün (04.05.2021) | 4 Mayıs 2021 Resmi Gazete kararları | Balon balığı avcılığı

Resmi Gazete'nin 4 Mayıs tarihli 31474. sayısında yer alan kararda, balon balığı avcılığı konusuna düzenleme getirildi. Balon balığı avcılığı getiren kişilere ödeme yapılacağı haberinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı onaylı gazetede yer alan yönetmelik, yargı, ilan ve atama kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (04.05.2021) | 4 Mayıs 2021 Resmi Gazete kararları | Balon balığı avcılığı

Resmi Gazete'nin 4 Mayıs tarihli 31474. sayıda yer alan düzenlemelerde, balon balığı avcılığının önüne geçmek amacıyla yeni bir karara imza atıldı. Balık avcılarına, getirdikleri her bir balon balığı için 5 TL ödeme yapılacağı kararının yanı sıra Resmi Gazete'de yer alan maddeler de haberimizde.

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (04.05.2021) | 4 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI | BALON BALIĞI AVCILIĞI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3942)

YÖNETMELİKLER

–– İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2021 Tarihli ve 2018/20720 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.05.2021 tarihli ve 31474 sayılı Resmi Gazete kararları için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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