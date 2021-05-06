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Resmi Gazete'de bugün (06.05.2021) | Resmi Gazete atama, yönetmelik, ilanlar 6 Mayıs

Resmi Gazete'nin Cumhurbaşkanlığı onayıyla yayımlanan 6 Mayıs tarihli 31476. sayısı çıktı. Vatandaşların sıklıkla merak ve takip ettiği Resmi Gazete kararlarında bugün yönetmelik, tebliğler, kurul kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Detaylar haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (06.05.2021) | Resmi Gazete atama, yönetmelik, ilanlar 6 Mayıs

Resmi Gazete'nin 6 Mayıs tarihli 31476. sayısı, kamuoyuna sunuldu. Peki bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? Cumhurbaşkanlığı onayıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte bireysel emeklilikte yıl içi fon dağılım değişikliği imkanı artırıldı. İşte Resmi Gazete'de bugün (06.05.2021) | Resmi Gazete atama, yönetmelik, ilanlar 6 Mayıs ve tüm detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (06.05.2021) | RESMİ GAZETE ATAMA, YÖNETMELİK, İLANLAR 6 MAYIS

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10180-1 ve 10180-2 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 Mayıs 2021 Resmi Gazete kararlarını görmek için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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