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Resmi Gazete'de bugün (09.11.2020) 31299 sayılı Resmi Gazete

9 Kasım 2020 tarihli ve 31299 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün (09.11.2020) 31299 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 tarihli 31299. sayısı yayımlandı. Her gün sıkça araştırılan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de bugün (09.11.2020) 31299 sayılı Resmi Gazete

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2018/119, K: 2020/25 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de bugün (09.11.2020) 31299 sayılı Resmi Gazete
 

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Berna Akkaya
Editör


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