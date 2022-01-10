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Resmi Gazete'de bugün (10.01.2022) | 10 Ocak 2022 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 10 Ocak tarihli ve 31715 sayılı kararları, kamuoyuna sunuldu. Cumhurbaşkanlığı onayı ile günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (10.01.2022) | 10 Ocak 2022 Resmi Gazete kararları

11 Ocak Pazartesi 2022 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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