Resmi Gazete'de bugün (10.11.2020) 31299 sayılı Resmi Gazete
Resmi Gazete'nin 10 Kasım 2020 tarihli 31300. sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 10 Kasım 2020 tarihli 31300. sayısı çıktı. İşte detaylar.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Berat ALBAYRAK’tan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/507) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YÖNETMELİKLER
Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/32275 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ