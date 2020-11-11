Resmi Gazete'de bugün (11.11.2020) 31301 sayılı Resmi Gazete
11 Kasım 2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Resmi Gazete'de bugün Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlara ait atama kararları yer aldı. İşte Resmi Gazete'nin 11.11.2020 tarihli sayısına ilişkin detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımın Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3191) Detaylar için tıklayınız
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) Detaylar için tıklayınız
YÖNETMELİKLER
Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız
Antalya Akev Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 Tarihli ve E: 2018/31, K: 2020/38 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2018/24245 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız
YARGITAY KARARI
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/6/2020 Tarihli ve E: 2019/4, K: 2020/1 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız
c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız