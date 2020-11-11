Resmi Gazete'de bugün (11.11.2020) 31301 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlara ait atama kararları yer aldı. İşte Resmi Gazete'nin 11.11.2020 tarihli sayısına ilişkin detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımın Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3191) Detaylar için tıklayınız

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) Detaylar için tıklayınız

YÖNETMELİKLER

Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

Antalya Akev Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 Tarihli ve E: 2018/31, K: 2020/38 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2018/24245 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız

YARGITAY KARARI

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/6/2020 Tarihli ve E: 2019/4, K: 2020/1 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız

c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız