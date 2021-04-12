Resmi Gazete'de bugün (12 Nisan Pazartesi) | Resmi Gazete Yönetmelikler, ilanlar
Yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı kararlarının yanı sıra birçok önemli bilgi barındıran Resmi Gazete'nin 12 Nisan Pazartesi tarihli 31452. sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar haberimizde...
12 Nisan Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'nin 31452. sayısında yer alan Cmhurbaşkanlığı onaylı kararlar merak ediliyor. İşte Resmi Gazete'de bugün (12 Nisan Pazartesi) | Resmi Gazete Yönetmelikler, ilanlar...
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (12 NİSAN PAZARTESİ)
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri