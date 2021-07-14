Resmi Gazete'de bugün (14.07.2021) | 14 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

Günlük olarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile yayımlanan ve bakanlıkların aldığı yürütme, yargı, ilan ve Cumhurbaşkanı imzalı atama kararları konusunda vatandaşları bilgilendiren Resmi Gazete'nin 14 Temmuz tarihli 31541. sayısında yer alan kararlar araştırılıyor. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (14.07.2021) | 14 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7332 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 80)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– 9 Şubat 1999 Tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye’de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın Yürürlük Süresinin 15 Şubat 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Dönem İçin Uzatılmasına İlişkin Olarak Teati Edilen Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4270)

–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 500.000.000 ABD Doları Tutarına Kadar Kredi Sağlanmasına İlişkin Olarak 24/6/2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4271)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4272)

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

–– Trabzon Serbest Bölgesinin, TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4274)

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)

–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4277)

–– Çorum Koçhisar 2. Merhale İçme Suyu Projesi Kapsamındaki Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçme Suyu İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4278)

–– “380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4279)

–– İskenderun OSB Otoyol Bağlantısı ve Kavşağı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4280)

–– Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulama İkmali Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4281)

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

–– Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2019/114, K: 2021/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/12776 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14/7/2021 tarihli ve 31541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararı, Atama Kararları ile Tebliğ yayımlanmıştır.

Resmi Gazete'de bugün (14.07.2021) | 14 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları için TIKLAYIN

RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

TARİHÇESİ

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır. İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.