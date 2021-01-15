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Resmi Gazete'de bugün (15.01.2021)

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi gazetenin 15 Ocak Cuma tarihli sayısı çıktı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün (15.01.2021)

Resmi gazetede bugün yayımlanan kararlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer alan 15 Ocak 2021 resmi gazete kararları haberimizde. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

KURUL KARARLARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/01/2021 Tarihli ve 9367 Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

KARAR

–– Millî Savunma Bakanlığının 12/01/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Komisyon Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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