Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı internet üzerinden çokça bakılmaya başlandı. Biz de bu kararları haberimizde derledik. İşte 15 Ekim 2020 Tarihli ve 31275 Sayılı Resmi Gazete sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3087) DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3086) DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/11371 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2017/11905 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

DÜZELTME: 13/10/2020 Tarihli ve 3078 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

c - Çeşitli İlânlar DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

RESMİ GAZETE NEDİR?

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazama da Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

RESMİ GAZETE'NİN ÖZELLİKLERİ, RESMİ GAZETE NASIL HAZIRLANIR?

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır. İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.