Resmi Gazete'de bugün (16.06.2021) |16 Haziran Çarşamba Resmi Gazete kararları Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 16 Haziran 2021 tarihli ve 31490 sayılı kararları yürürlüğe girdi. Biz de haberimizde, Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, ilan ve atama kararlarını derledik.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar... YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/30) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 Tarihli ve E: 2018/134, K: 2021/13 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2020/71, K: 2021/33 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2018/28925 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 16 HAZİRAN 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE'Yİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN resmi gazete kararı