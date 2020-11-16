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Resmi Gazete'de bugün | 16 Kasım Resmi Gazete

16 Kasım 2020 tarihli ve 31306 sayılı Resmi Gazete internet sayfasında yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ait detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün | 16 Kasım Resmi Gazete

16 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizde yer verdik. İşte o detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İbn Haldun İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete'de bugün | 16 Kasım Resmi Gazete

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün | 16 Kasım Resmi Gazete

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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