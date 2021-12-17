Resmi Gazete'de bugün (17.12.2021) | 17 Aralık 2021 Resmi Gazete kararları | Asgari ücret kararı

17 Aralık 2021 Cuma Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (17.12.2021) | 17 ARALIK 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI | ASGARİ ÜCRET KARARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2021/48)

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2021/49)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/51)

–– 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2018/35972 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2020/35444 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün (17.12.2021) | 17 Aralık Cuma 2021 Resmi Gazete kararları için TIKLAYIN

RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

TARİHÇESİ

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır. İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.