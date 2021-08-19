Resmi Gazete'de bugün (19.08.2021) | 19 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları

19 Ağustos Perşembe 2021 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4378) (Detaylar için tıklayın)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Rize İli, Merkez İlçe, Muradiye Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4379) (Detaylar için tıklayın)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Büyükköy Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4380) (Detaylar için tıklayın)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4381) (Detaylar için tıklayın)

–– Bitlis İli, Ahlat, Tatvan ve Güroymak İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4382) (Detaylar için tıklayın)

–– İzmir İli, Çiğli ve Menemen İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4383) (Detaylar için tıklayın)

–– 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan IV. Grup (c) Bendi Madenlerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Krom ve Kurşun İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4384) (Detaylar için tıklayın)

YÖNETMELİKLER

–– Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik (Detaylar için tıklayın)

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Detaylar için tıklayın)

–– Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (Detaylar için tıklayın)

TEBLİĞ

–– Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ (Detaylar için tıklayın)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/4619 Başvuru Numaralı Kararı (Detaylar için tıklayın)

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/13238 Başvuru Numaralı Kararı (Detaylar için tıklayın)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları (Detaylar için tıklayın)

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları (Detaylar için tıklayın)

c - Çeşitli İlânlar (Detaylar için tıklayın)

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri (Detaylar için tıklayın)

RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

TARİHÇESİ

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır. İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.