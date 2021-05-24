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Resmi Gazete'de bugün (24.05.2021) | 24 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 24 Mayıs 2021 tarihli ve 31490 sayılı kararları yürürlüğe girdi. Biz de haberimizde, Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, ilan ve atama kararlarını derledik.

Resmi Gazete'de bugün (24.05.2021) | 24 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 24 Mayıs tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli ve 31490 sayılı Resmi Gazete için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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