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Resmi Gazete'de bugün (25.07.2021) | 25 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

Her gün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar vatandaşlar tarafından merak edilenlerin başında yer alıyor. Resmi Gazete'nin 25 Temmuz 2021 tarihli kararları, araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı onayı ile günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (25.07.2021) | 25 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

Her gün yayımlanan Resmi Gazete'nin 25 Temmuz 2021 tarihli kararları belli oldu. Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları içeren Resmi Gazete'nin detayları haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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