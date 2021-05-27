Resmi Gazete'de bugün (27.05.2021) | 27 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararları Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2021 tarihli ve 31490 sayılı kararları yürürlüğe girdi. Biz de haberimizde, Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, ilan ve atama kararlarını derledik.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar... YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1285 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar: 2021/249, 250, 251, 252) ATAMA KARARLARI Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255) Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları YÖNETMELİKLER “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği TEBLİĞLER Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/99 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri