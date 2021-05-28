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Resmi Gazete'de bugün (28.05.2021) | 28 Mayıs Cuma Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 31490 sayılı kararları yürürlüğe girdi. Biz de haberimizde, Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, ilan ve atama kararlarını derledik.

Resmi Gazete'de bugün (28.05.2021) | 28 Mayıs Cuma Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin28 Mayıs 2021 Cuma tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Yerli Aksam Yönetmeliği
Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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