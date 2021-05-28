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Resmi Gazete'de bugün (28.05.2021) | Resmi Gazete ilan, atama kararları 28 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanlığı onayıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 28.05.2021 tarihli ve 31494 sayılı yargı, yürütme, atama, ilan kararları kamuoyuna sunuldu. İşte 28 Mayıs Cuma 2021 Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete'de bugün (28.05.2021) | Resmi Gazete ilan, atama kararları 28 Mayıs 2021

Resmi Gazete'nin 28 Mayıs Cuma 2021 tarihli ve 31494 sayılı kararları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Resmi Gazete'de bugün (28.05.2021) | Resmi Gazete ilan, atama kararları 28 Mayıs 2021...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (28.05.2021) | RESMİ GAZETE İLAN, ATAMA KARARLARI 28 MAYIS 2021

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yerli Aksam Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Mayıs 2021 (28.05.2021) tarihli ve 31494 sayılı Resmi Gazete kararları için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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