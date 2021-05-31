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Resmi Gazete'de bugün (31.05.2021) | 31 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete ilan, atama kararları

Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 31 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli 31497. sayısı, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 31.05.2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlar...

Resmi Gazete'de bugün (31.05.2021) | 31 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete ilan, atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla günlük olarak yayımlanan ve atama, yürütme, yargı ve ilan kararlarını içeren Resmi Gazete'nin 31 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli 31497. sayısı yayımlandı. İşte 31.05.2021 Resmi Gazete kararları...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (31.05.2021) | 31 MAYIS PAZARTESİ 2021 RESMİ GAZETE İLAN, ATAMA KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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