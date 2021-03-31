Resmi Gazete'de bugün 31 Mart 2021 | Resmi Gazete'de bugün
Atama kararları, yönetmelikler, kanun ve tebliğlerin yer aldığı Resmi Gazete'nin içeriğini merak edenler internet arama motorlarında Resmi Gazete'de bugün 31 Mart 2021 başlığıyla araştırmalarda bulunuyor. İşte Resmi Gazete'de bugün...
Yönetmelik, tebliğler, anayasa mahkemesi kararları ve ilan bölümünün yer aldığı 31 Mart 2021 tarihli ve 31440. sayısı yayımlandı. İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN 31 MART 2021 | RESMİ GAZETE'DE BUGÜN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2016/10325 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/34564 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri