Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? 4 Temmuz Pazar Resmi Gazete yayımlandı!

Resmi Gazete kararları artık 7'den 70'e artık herkes tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 4 Temmuz Pazar tarihli sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?

4 Temmuz 2021 tarihli ve 31531 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. İşte bugünkü kararlar;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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