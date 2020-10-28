Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.10.2020)
Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 Sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 Sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1268 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam Karşıtı Açıklamalarına Dair Karar Detaylar için tıklayınız
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız
Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız
TEBLİĞLER
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Detaylar için tıklayınız
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Detaylar için tıklayınız
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Detaylar için tıklayınız
KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2015/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/33 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/34 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/35 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/36 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/37 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/38 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/39 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/40 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/41 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/42 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/43 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/44 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/45 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/46 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/47 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/48 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/49 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/50 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız
c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız