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Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.10.2020)

Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 Sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.10.2020)

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 Sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1268 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam Karşıtı Açıklamalarına Dair Karar Detaylar için tıklayınız

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız

Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.10.2020)

TEBLİĞLER

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Detaylar için tıklayınız

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Detaylar için tıklayınız

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Detaylar için tıklayınız

KURUL KARARI 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2015/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/33 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/34 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/35 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/36 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/37 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/38 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/39 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/40 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/41 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/42 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/43 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/44 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/45 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/46 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/47 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/48 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/49 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/50 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.10.2020)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız

c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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