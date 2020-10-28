Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.10.2020) Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 Sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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