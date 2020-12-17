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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 17 Aralık 2020

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararlarının yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 17 Aralık 2020

Resmi Gazete'nin 17 Aralık 2020 tarihli sayısı yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308)
–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3309)

YÖNETMELİKLER
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Hizmetleri Yönetmeliği
–– Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği
–– KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)

KURUL KARARI
–– Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 2020/2 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2020 Tarihli ve 2015/15672 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE'NİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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