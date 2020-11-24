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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 24 Kasım 2020

24 Kasım 2020 tarihli ve 31314 sayılı Resmi Gazete internet sitesinde yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'de bugün çıkan kararlar tebliğler ve yönetmeliklerin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 24 Kasım 2020

24 Kasım 2020 Tarihli ve 31314 Sayılı Resmi Gazete çıktı. Anayasama mahkemesi kararlarının yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylar haberimizde.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

TEBLİĞ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Detaylar için tıklayınız

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/69, K: 2020/45 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız 
–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2019/46, K: 2020/55 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız 
–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2019/42199 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız 
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2016/2771 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız 

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 24 Kasım 2020

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız
c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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