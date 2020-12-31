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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 4 Ocak 2021

4 Ocak 2021 tarihli ve31354 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak kararlar yürürlüğe girdi. İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 4 Ocak 2021

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 4 Ocak 2021 tarihli son Ocak ayı sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararları göze çarpıyor. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI
–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 31 Aralık 2020

4 OCAK 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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