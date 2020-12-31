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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 8 Ocak 2021

8 Ocak 2021 tarihli ve31354 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak kararlar yürürlüğe girdi. İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 8 Ocak 2021

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 8 Ocak 2021 tarihli son Ocak ayı sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararları göze çarpıyor. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

YÖNETMELİKLER
–– Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2020 Tarihli ve 2016/11722 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARI
–– Sayıştay Başkanlığının 05/01/2021 Tarihli ve 5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 7 Ocak 2021

8 OCAK 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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