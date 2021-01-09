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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Ocak 2021

9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarının önem verildiği bu sayıya biz de haberimizde yer verdik. İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Ocak 2021

Her gün düzenli bir şekilde yayımlanan Resmi Gazete'nin 9 Ocak 2021 tarihli sayısı yayımlandı. Herkes tarafından çokça bakılan atama kararları, alınan yönetmelik ve tebliğleri biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48)  DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Sayılı Kararları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Ocak 2021

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

8 OCAK 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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