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Resmi Gazete'de duyuruldu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'e gidiyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cuma günü Nevşehir'e geliyor. Karar Resmi Gazetede açıklandı.

Resmi Gazete'de duyuruldu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'e gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 27 Ağustos 2021 tarihli sayısına göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Nevşehir'e gidecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde, Nevşehir'de bazı temas ve incelemelerde bulunacak. Fuat Oktay'ın Nevşehir programı henüz belli değil, ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.

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CUMHURBAŞKANI VEKİLİ OLARAK GİDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ilimizi Cumhurbaşkanı Vekili olarak ziyaret edeceği bildirildi.
 

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