Resmi Gazete'de hafta sonu neler var? 11 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin hafta sonu kararları yayımlandı. 11 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de bugün yönetmelikler ve ilan bölümü yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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