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  3. Resmi Gazete'de yayımladı! Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasında süre uzatıldı!

Resmi Gazete'de yayımladı! Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasında süre uzatıldı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan Resmi Gazete'de çıkan karar doğrultusunda bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi değişti. Yapılan açıklamada bu ödemelerin 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımladı! Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasında süre uzatıldı!

Resmi Gazete'de çıkan karar doğrultusunda bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için öngörülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresinde değişikliğe gidildi. Alınan bilgilere göre bu ödemelerin tarihi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.

Karar bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

Resmi Gazete'de yayımladı! Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasında süre uzatıldı!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımladı! Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasında süre uzatıldı!

BİRÇOK BÖLÜME YAPILANDIRMA GELİYOR

Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

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